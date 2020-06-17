Правительством РФ вводятся дополнительные меры поддержки безработных

Определено, в числе прочего, что:

— гражданам, которым пособие по безработице назначено в размере минимальной величины пособия по безработице, такое пособие за май — июль 2020 г. устанавливается в размере 4500 рублей;

— индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 г. и признанным безработными, пособие по безработице устанавливается в размере 12130 рублей на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г.;

— гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 г. увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю);

— гражданам, признанным безработными и утратившим после 1 марта 2020 г. право на получение пособия по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, выплата пособия по безработице продлевается на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г., в размере пособия по безработице, причитающегося гражданину на день окончания установленного периода его выплаты, но не выше максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице, действующих на день принятия решения о продлении периода выплаты.

Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 N 844 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Источник: Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.