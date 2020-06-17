«Единая Россия» поддержит Олега Николаева на выборах Главы Чувашии

Президиум Генсовета «Единой России» 16 июня принял решение рекомендовать региональным отделениям еще пять кандидатов на губернаторские выборы в сентябре — это Иван Белозерцев (Пензенская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Василий Голубев (Ростовская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрий Бездудный (Ненецкий автономный округ).
Помимо решений о выдвижении на заседании Президиума Генсовета партии обсуждали вопрос о поддержке кандидатов-самовыдвиженцев. Это Олег Николаев (Чувашская Республика), Игорь Кобзев (Иркутская область), Владимир Солодов (Камчатский край), Владимир Уйба (Республика Коми) и Дмитрий Махонин (Пермский край).
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что партия рассчитывает на активное взаимодействие с главами этих регионов в вопросах развития территорий.
«Жители в этих регионах поддержали программы и планы «Единой России» во время выборов депутатов различного уровня — от местного до федерального. Поддерживая кандидатов в губернаторы в перечисленных субъектах, мы рассчитываем на их активное участие и взаимодействие с региональными отделениями «Единой России» в вопросах развития территорий», — сказал Андрей Турчак.
Ранее Президиум Генсовета «Единой России» рекомендовал к выдвижению девять кандидатов — среди них Рустам Минниханов (Татарстан). В части регионов кандидатов уже выдвинули, в других конференции пройдут в скором времени. Всего в текущем электоральном цикле «Единая Россия» выдвинет и поддержит 19 из 20 глав регионов на губернаторских выборах.
Как отмечала исполняющая полномочия секретаря Чувашского регионального отделения Партии, депутат Государственной Думы Алена Аршинова, с Олегом Николаевым уже совместно сделано очень многое на площадке Государственной Думы – в частности, для того, чтобы укрепить сферу образования.
«У нас партнерство налажено, и главное, чтобы все делалось в интересах жителей республики, — сказала Алена Аршинова.- Это большая ответственность, сегодня стоят непростые задачи по решению проблем жителей Чувашии, в том числе в связи с пандемией коронавируса».
Отметим, что в ближайшее время состоится конференция регионального отделения Партии, на которой рассмотрят вопрос о поддержке выдвижения Олега Николаева на пост Главы Чувашии.
«Единая Россия» поддержит Олега Николаева на выборах Главы Чувашии
Президиум Генсовета «Единой России» 16 июня принял решение рекомендовать региональным отделениям еще пять кандидатов на губернаторские выборы в сентябре — это Иван Белозерцев (Пензенская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Василий Голубев (Ростовская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрий Бездудный (Ненецкий автономный округ).
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