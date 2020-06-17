«Единая Россия» поддержит Олега Николаева на выборах Главы Чувашии

Президиум Генсовета «Единой России» 16 июня принял решение рекомендовать региональным отделениям еще пять кандидатов на губернаторские выборы в сентябре — это Иван Белозерцев (Пензенская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Василий Голубев (Ростовская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрий Бездудный (Ненецкий автономный округ).

Помимо решений о выдвижении на заседании Президиума Генсовета партии обсуждали вопрос о поддержке кандидатов-самовыдвиженцев. Это Олег Николаев (Чувашская Республика), Игорь Кобзев (Иркутская область), Владимир Солодов (Камчатский край), Владимир Уйба (Республика Коми) и Дмитрий Махонин (Пермский край).

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что партия рассчитывает на активное взаимодействие с главами этих регионов в вопросах развития территорий.

«Жители в этих регионах поддержали программы и планы «Единой России» во время выборов депутатов различного уровня — от местного до федерального. Поддерживая кандидатов в губернаторы в перечисленных субъектах, мы рассчитываем на их активное участие и взаимодействие с региональными отделениями «Единой России» в вопросах развития территорий», — сказал Андрей Турчак.

Ранее Президиум Генсовета «Единой России» рекомендовал к выдвижению девять кандидатов — среди них Рустам Минниханов (Татарстан). В части регионов кандидатов уже выдвинули, в других конференции пройдут в скором времени. Всего в текущем электоральном цикле «Единая Россия» выдвинет и поддержит 19 из 20 глав регионов на губернаторских выборах.

Как отмечала исполняющая полномочия секретаря Чувашского регионального отделения Партии, депутат Государственной Думы Алена Аршинова, с Олегом Николаевым уже совместно сделано очень многое на площадке Государственной Думы – в частности, для того, чтобы укрепить сферу образования.

«У нас партнерство налажено, и главное, чтобы все делалось в интересах жителей республики, — сказала Алена Аршинова.- Это большая ответственность, сегодня стоят непростые задачи по решению проблем жителей Чувашии, в том числе в связи с пандемией коронавируса».

Отметим, что в ближайшее время состоится конференция регионального отделения Партии, на которой рассмотрят вопрос о поддержке выдвижения Олега Николаева на пост Главы Чувашии.