В ЧУВАШИИ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ЗАДЕРЖАЛИ НЕТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ

В минувшие выходные, в ночное время, сотрудники группы задержания Шумерлинского филиала вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметили автомобиль, стоящий прямо на проезжей части с выключенными огнями аварийной сигнализации. При приближении служебного автомобиля водитель стоящей машины резко возобновил движение. При этом он неуверенно управлял автомобилем, то и дело съезжая правыми колесами с твердого покрытия дороги.

Экипажем было принято решение остановить транспортное средство с целью проверки документов. Однако, заметив, что за ним следует автомобиль сотрудников правопорядка, водитель самостоятельно остановился возле одного из домов по улице Советская.

За рулем транспортного средства находилась 26-летняя жительница города Шумерли. При проверке документов росгвардейцы заметили запах алкоголя, исходивший от автоледи, а также выяснили, что водительского удостоверения при ней нет. На место были вызваны сотрудники ГИБДД.

Как оказалось, задержанная управляла автомобилем в нетрезвом состоянии, при этом меньше года назад уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Ведутся проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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