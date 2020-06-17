Износ сетей в Шумерле составляет порядка 80%, что ведёт к сильным тепловым потерям. Накоплению долгов за газ способствует также низкий КПД существующих городских котельных. Тогда как новые блочно-модульные котельные ГУП «Чувашгаз», которых сегодня 6, работают эффективно, за исключением потерь при транспортировке тепла и горячей воды по ветхим сетям. Для решения проблем требуется замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от построенных блочно-модульных котельных и строительство новых БМК.

При поддержке руководства и правительства Чувашии начаты работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство еще двух новых БМК и замену тепловых сетей. Проектирование двух новых котельных обойдётся в 5 млн. рублей за каждую, ещё 25 млн. рублей необходимо на проектирование новых тепловых сетей.

Вопрос развития системы теплоснабжения города стал предметом обсуждения в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи у врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева. С участием министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александра Героева; заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра финансов Михаила Ноздрякова; директора ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии Сергея Варлашкина; главы администрации города Шумерля Валерия Шигашева рассмотрены проблемные моменты, варианты их решения и поэтапная реализация проекта.

По итогам совещания даны поручения профильным министерствам, Чувашгазу совместно с администрацией города на разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы на строительство блочно-модульных котельных с тепловыми сетями и сетями ГВС. После этого планируется обратиться в Фонд содействия реформированию ЖКХ для выделения средств на модернизацию.

Отмечено, что проведение данных мероприятий позволит обновить существующую централизованную систему теплоснабжения, повысить ее надежность и качество предоставляемых услуг. А реализовать этот масштабный проект планируется к отопительному сезону 2021 – 2022 гг.

Источник: gshum.cap.ru.