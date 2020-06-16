Стартовала онлайн-викторина о переписи населения

Игра — это лучший способ познания, считает известный знаток и популяризатор интеллектуальных игр Максим Поташев. Именно он стал редактором вопросов новой онлайн-викторины «Россия: люди, цифры, факты», стартовавшей 15 июня на сайте Всероссийской переписи населения. В игре может принять участие каждый, но период проведения игры ограничен. Самые лучшие знатоки получат денежные призы.

Это уже вторая игра из серии интеллектуальных состязаний на тему Всероссийской переписи населения. В викторине 85 вопросов — по количеству российских регионов. Все вопросы так или иначе связаны с переписью населения, статистикой, интересными фактами о республиках, краях и областях нашей страны, а также историей проведения прошлых переписей населения.

Для участия в состязании нужно зарегистрироваться на сайте Strana2020.ru, заполнив специальную форму и указав адрес электронной почты. Затем ответить на предложенные вопросы. Ответы будут приниматься до 11:00 по московскому времени 19 июня. Тремя победителями станут те, кто максимально быстро даст правильные ответы на наибольшее количество вопросов. Сумма денежного приза каждому победителю составляет 7000 рублей.

Правильные ответы на вопросы интеллектуальной игры и имена победителей будут опубликованы на сайте ВПН-2020 не позднее чем через 7 дней с момента старта игры. Информация о времени проведения следующих викторин будет опубликована на сайте Всероссийской переписи населения и на страницах социальных сетей ВПН-2020.

Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.

Медиаофис ВПН-2020.

www.strana2020.ru