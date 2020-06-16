Пассажиры могут приобрести обратные билеты со скидкой 20% в июне

С 11 по 22 июня купить билеты для поездок «туда и обратно» можно по более низкой цене. Так, при оформлении проездных документов в направлении «обратно» пассажирам предоставляется скидка 20%.

Акция действует при одновременном оформлении проездных документов в купе поездов, следующих во внутригосударственном сообщении с 22 по 27 июня.

Условия акции не распространяются на покупку билетов для организованных групп пассажиров и организованных групп детей, при оформлении проездных документов по детскому тарифу, по специальным талонам ФСС, ПФР, УСЗН, а также по воинским и железнодорожным транспортным требованиям.

Приобрести билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Акции (специальные тарифы)».

Первоисточник: Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД».