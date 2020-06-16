Чувашский государственный аграрный университет (www.чгсха.рф) начал прием работ на конкурс творческих работ «Чувашия – аграрный край», посвященный 100-летию Чувашской автономной области.
Участниками конкурса могут быть учащиеся школ, техникумов, колледжей, студенты вузов, трудящаяся молодежь. Для них определены 4 номинации:
- «Человек и малая родина». В номинации принимаются сочинения, эссе, зарисовки, очерки объемом от 5000 знаков с пробелами (тексты необходимо набрать в текстовом редакторе Word (с расширением *.doc), шрифт Times New Roman, 14 кегль). Приветствуется иллюстрирование фото и рисунками (прилагаются отдельными файлами в формате jpg (jpеg));
- «Край, в котором я живу». В номинации принимаются рисунки, выполненные карандашом, акварелью, гуашью, пастелью, маслом на листах форматом А3 или А4;
- «Люди аграрного труда». В номинации принимаются фотографии, представленные в формате jpg (jpеg), размером от 1900 пикселей по длинной стороне, разрешением от 150 dpi, максимальный вес каждого файла должен быть не меньше 1 Мб и не больше 5 Мб. Не допускаются коллажи, снимки с надписями, датой, рамками, чрезмерной обработкой в графическом редакторе. На конкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или переснятые из книг и другой полиграфической продукции, фотоснимки, взятые из сети Интернет;
- «Здесь Родины моей начало…» В номинации принимаются видеоролики, выполненные в любых техниках продолжительностью не более 3 минут. Работа должна быть размещена на сервисе YouTube, в жюри конкурса предоставляется ссылка на работу. Видеоролики предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, текст, рисунки и пр.).
Прием конкурсных работ осуществляется до 1 сентября текущего года в Чувашском государственном аграрном университете по адресу: г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 29, или по электронной почте: info@academy21.ru — с пометкой «На конкурс «Чувашия – аграрный край». Телефон для справок: 8(8352) 62-23-34. Если последний день срока приема конкурсных работ приходится на нерабочий день, то днем окончания срока приема конкурсных работ считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Победителей ждут дипломы и ценные призы. Участники конкурса получат электронные сертификаты об участии в конкурсе.
Пресс-служба Чувашского ГАУ.
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