Благотворительный фонд «Творчество детям» стал победителем второго конкурса президентских грантов 2020 года

Благотворительный фонд «Творчество детям» не в первый раз становится участником и победителем конкуров Фонда президентских грантов. На второй конкурс 2020 года было подано рекордное количество проектов со всей России – 11085. До независимой экспертизы было допущено 10559 из них. Победу одержали 2402 проекта и один из них — «Образовательная программа для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish» — будет реализован в городе Шумерля.

В рамках реализации проекта, автор идеи Юлия Жданович приготовила для ребят массу интересных занятий с перерывами для подвижных игр на английском языке и временем для рисования, изготовлением поделок, тематически связанных с занятиями и созданием мультипликаций на английском языке. Специальные уроки-сказки, просмотр видеофрагментов, использование интерактивных элементов в тетрадях при записи лексики и грамматики помогут детям начальной школы легко освоить основы английского языка.

Планируется, что через подготовку мультипликационных фильмов, дети смогут увлечься изучением английского языка и будут в дальнейшем самостоятельно работать над его изучением.

На реализацию проекта «Образовательная программа для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish» из Фонда президентских грантов будет выделено 376,8 тысяч рублей.

Все желающие пройти обучение по программе могут заполнить google-анкету (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNXKPdXvoEVmohmRAJyKZFr0lwIHx-aPdNkeZczOqgtshJQ/viewform?usp=sf_link) и в ближайшее время с вами свяжется руководитель проекта.

Источник: gshum.cap.ru.