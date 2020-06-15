VIII Всечувашский «Акатуй» пройдет в онлайн-формате

Дом Дружбы народов Чувашской Республики в этом году готовится провести один из самых почитаемых национальных праздников – VIII Всечувашский праздник «Акатуй» в онлайн-режиме. Приглашение принять участие в творческом флешмобе размещено на сайте Миникультуры Чувашии. В нем говорится, что виртуальный формат мероприятий позволит объединить не только население республики, но и чувашей со всей России.

Видеопоздравление творческого коллектива, локацией для которого может стать символичное и живописное место малой родины участников Акатуя, необходимо прислать до 18 июня 2020 года на адреса электронной почты: ddn21nac@mail.ru и tania-fill@yandex.ru. Кроме того, приветствуется размещение отснятого видеоматериала под хештегом #ВместеПĕрле в социальных сетях.

Участники VIII Всечувашского Акатуя-онлайн будут награждены дипломами и праздничной атрибутикой. По итогам будет подготовлена яркая концертная программа для массового зрелищного просмотра в дни празднования 100-летия Чувашской автономии, которые перенесены на третье августа.

Источник: чувашинформ.рф.