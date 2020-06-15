24 июня представят пятилетнюю программу развития Чувашии

15 июня на еженедельной планерке врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что в День Республики состоится заседание Высшего экономического совета Чувашской Республики, на котором представят пятилетнюю программу развития региона.

Руководитель региона призвал коллег подключиться к доработке программы, которая находится уже на завершающей стадии.

«Необходимо предусмотреть мероприятия и планы, важные для отдельных направлений нашей деятельности и сегментов экономики. А также зафиксировать текущие проблемы и наметить мероприятия, которые выведут нас на плановые показатели», — подчеркнул он.

Основная дискуссионная площадка заседания ВЭС Чувашской Республики будет развернута на базе Многофункционального центра г. Чебоксары. В работе главного совещательного органа региона по экономическим вопросам в режиме видео-конференц-связи примут участие федеральные эксперты.

Напомним, Высший экономический совет Чувашской Республики создан указом Олега Николаева 20 февраля 2020.

Источник: чувашинформ.рф.