13 пляжей Чувашии готовы к купальному сезону

В Чувашии купальный сезон пока не начался, однако людей это не останавливает. Пляжи переполнены желающими позагорать и поплавать.

На сегодняшний день спасатели поисково-спасательной службы ГКЧС уже подготовили к купальному сезону 13 пляжей — в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле, Мариинском-Посаде, Козловке, Ядрине, Алатыре и Алатырском районе. В прошлом году было 108 мест для купания в сельской местности, в этом году аналогичная работа ведется в 68 прудах и водоемах республики.

Спасателями ведется обследование водоемов, чтобы обезопасить жителей республики от травм и увечий. Они всегда работают в паре — один ныряет на глубину, второй страхует с помощью веревки. Обследуя водоем, пловцы погружаются на глубину около 3 метров. Водолазы вытаскивают со дна рек и прудов арматуру, торчащие куски бетона, покрышки и стеклянные бутылки. Также они регулярно вылавливают сети, которые в зимний период оставляют на льду нерадивые рыбаки. Работа опасная — у каждого пловца всегда с собой нож, чтобы в случае чего можно было перерезать веревки. Водолазы часто находят и рыболовные крючки.

— Большие крючки бывают — перемёты ставят. Вот это большую опасность представляет для нас именно, водолазов. На большую глубину, когда человек без аппарата, он туда, конечно, не погрузится. А мы, когда ведем обследование, ходим по дну, — рассказывает спасатель первого класса поисково-спасательной службы ГКЧС Чувашии Сергей Ершов.

Завершить проверку водоемов планируется к середине июня.

Ибресинском районе, утонул мужчина, ему было 63 года. Тем временем, республика готовится к пляжному сезону. Правда, купаться еще запрещено.

Первоисточник: Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.