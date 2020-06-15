Олег Николаев примет участие в выборах Главы Чувашии в качестве самовыдвиженца

Выборы Главы Чувашии назначены на 13 сентября. Такое решение в минувший четверг приняли депутаты Госсовета республики.

В субботу Олег Николаев провел совещание с сельскими старостами и председателями муниципальных ТОСов. Обсуждали выделение средств поселениям, программу ремонта дворовых территорий, установку детских площадок и ремонт водонапорных башен. Старосты из Аликовского района задали вопрос о планах врио главы Чувашии на предстоящие выборы.

— Я принял решение для себя участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Очень надеюсь, что такая форма участия в выборах позволит максимально объединить все конструктивные силы Чувашской республики, в том числе политические партии. И мы вместе с вами сможем сделать много важных дел и быстро изменить ситуацию в республике, — ответил Олег Николаев.