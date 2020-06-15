В Шумерле в 2020 году планируется провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

В текущем году на территории города Шумерля в рамках краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах будет проведен капитальный ремонт общего имущества в 5 многоквартирных домах. На эти цели предусмотрены средства в сумме чуть более 22,9 млн. рублей.

Ремонт кровли и системы холодного водоснабжения будет проведен в доме №27 по улице Интернациональная. В доме №1 по улице Ленина пройдет ремонт систем холодного водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения. Ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения пройдет в доме №13 по улице М. Жукова. В доме №18 по улице Жукова – ремонт системы теплоснабжения. А в доме №17 по улице Октябрьской пройдет ремонт кровли, систем водоотведения, теплоснабжения.

Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта» будут проведены аукционы по разработке проектной документации и проведения ремонтных работ в указанных домах, в результате будет определена подрядная организация по проведению намеченных работ.

Источник: gshum.cap.ru.