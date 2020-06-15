В Чувашии школьники будут сдавать ЕГЭ по 9 человек

В условиях пандемии ЕГЭ в Чувашии будет проходить с применением дополнительных мер санитарной безопасности. Об этом сегодня, 15 июня, говорили в ходе еженедельного совещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с главами администраций муниципальных районов и городских округов республики в режиме ВКС.

«В 2020 году в Чувашской Республике будут открыты 37 пунктов приема экзамена, в том числе 35 пунктов на базе школ, один – на дому, один – в учреждении исполнения наказаний. Будут задействованы 532 аудитории, в каждой из которых будет размещено не более 9 участников с соблюдением дистанции в полтора метра», — сообщил министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев.

По словам министра, все пункты приема экзаменов будут обеспечены дезинфицирующими средствами в полном объеме. У всех участников в обязательном порядке будет измеряться температура, а в помещениях будут проводить обеззараживание воздуха.

Как и в предыдущие годы, сдача единого государственного экзамена будет проходить с применением онлайн-видеонаблюдения. Пройти к месту сдачи ЕГЭ можно будет через металлодетекторы. Печать контрольно-измерительных материалов будет проходить только в аудиториях, а сканирование работ — в штабах пункта приема экзаменов.

Источник: чувашинформ.рф.