Валерий Шигашев провел рабочую встречу с председателями ТСЖ

Конструктивное сотрудничество – такой формат взаимодействия был обозначен главой администрации города Шумерля Валерием Шигашевым по итогам рабочей встречи с председателями ТСЖ, состоявшейся 15 июня.

Круг обсуждаемых вопросов был широк – от благоустройства дворовых территорий до проведения дезинфекции в многоквартирных домах.

Так, касаясь темы реализации Указа Главы Чувашской Республики №139 от 27.10.2019 года «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики», глава администрации пояснил, что в текущем году будут выполнены работы по благоустройству 13 дворовых территорий, куда вошли смежные дворы, тогда как планировалось в разы больше. Сегодня уже начаты работы во дворах домов 3, 4, 10 поселка Лесной, а также 6/1, 6/2 по улице Урицкого. 15 июня будет определен подрядчик по ремонту следующих дворовых территорий: ул. Жукова д. 2 и 3; ул. Щербакова, д. 26 и 28, Октябрьская д. 6, 8, 10; ул. Октябрьская д.21, ул. Ленина д. 1; ул. Ленина д.13, 15; ул. Горького д.35, ул. Урицкого д.8, ул. Мичурина д.3, ул. Пролетарская д. 4; ул. Коммунальная д.6, ул. Строителей д.4. Если будет получено согласование Минфина Чувашии на выделение средств на благоустройство еще нескольких дворовых территорий (а аукцион был объявлен чуть позже обозначенного срока), тогда и эти они будут благоустроенны в текущем году.

Ввиду большого объема заявленных работ, своего рода первого опыта администрации в таком деле (несмотря на ежедневный контроль и кропотливый труд!), возникло отставание в части подготовки проектной документации и получении соответствующей экспертизы, поэтому не удалось в обозначенные сроки подготовить всю необходимую базу и заключить контракты. Однако, врио. Главы Чувашии Олег Николаев продлил данную программу на три года, что будет способствовать плановому выполнению работ. Как заметил Валерий Шигашев, имеющиеся проекты будут окончательно доработаны, пройдут соответствующие согласования и заключения в течение следующих годов, и до 2023 года будут благоустроены.

Следующая тема касалась задолженности за жилищно-коммунальные услуги и подготовке к новому отопительному периоду. Как было озвучено, задолженность ТСЖ за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения перед ГУП «Чувашгаз» составляет порядка 2,9 млн. рублей, задолженность населения – 8,6 млн. рублей. При такой платежной дисциплине остается только надеяться на горячую воду в летний период, как и на модернизацию тепловых сетей, износ которых составляет порядка 80%, что приводит к ухудшению качества предоставляемого ресурса и большим потерям при транспортировке, а также на строительство новых блочно-модульных котельных. Напомним, что при поддержке руководства и правительства Чувашии начаты работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство еще двух новых БМК и замену тепловых сетей.

Присутствующим пояснили, что организации ЖКХ приступают к плановым ремонтам и подготовке объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2020—2021 гг.,а своевременное и качественное выполнение ремонтных работ зависит от того, как выполнят потребители свои обязанности по оплате коммунальных услуг.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону председателям ТСЖ было рекомендовано особое внимание уделить более качественной промывке и опресовке системы теплоснабжения в многоквартирных домах. При проведении данных работ необходимо присутствие и контроль представителей ресурсоснабжающих предприятий.

По вопросу проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома на средства специального счета, а у ТСЖ именно такие счета, необходимо в обязательном порядке уведомлять администрацию о видах запланированных работы, приглашать специалистов на приемку работ, чтобы в случае выявленных в дальнейшем дефектов и недоработок, администрация могла провести контрольные мероприятия и призвать устранить нарушения.

В заключение встречи, руководителям ТСЖ напомнили, что в рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории города, обязательно проведение работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах.

Источник: gshum.cap.ru.