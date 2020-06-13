Олег Николаев выдвинет свою кандидатуру на пост Главы Чувашской Республики

Об этом стало известно 13 июня во время рабочего совещания врио Главы Чувашии Олега Николаева с районами и городами республики. Отвечая на вопрос из Алатырского района, он заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост Главы Чувашской республики на предстоящих выборах.

«Я принял решение для себя участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Очень надеюсь, что такая форма участия в выборах позволит максимально объединить все конструктивные силы Чувашской республики, в том числе политические партии. И мы вместе с вами сможем сделать много важных дел и быстро изменить ситуацию в республике», — заявил Олег Николаев.

Дата голосования – 13 сентября 2020 года, была озвучена в ходе очередной сессии Госсовета Чувашской республики. Напомним, что там же Олег Николаев выступил с инициативой принять все необходимые меры к тому, чтобы все кандидаты получили равные возможности для встреч с избирателями, презентации своих программ и идей.

Источник: чувашинформ.рф.