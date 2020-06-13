За время пандемии более 1,5 тысячи жителей Чувашии нашли работу

С начала пандемии коронавируса более полутора тысяч жителей республики нашли работу. Регион возвращается к обычному ритму жизни, и работодатели начали набирать работников, отмечают в Минтруда Чувашии.

По данным отраслевого ведомства в региональном банке вакансий порядка 14 тысяч предложений по самым разным направлениям: швейное и обрабатывающее производство, сфера образования. Работодатели активно нанимают менеджеров и водителей. Кроме того, большая нагрузка сейчас и на здравоохранение, поэтому возрос спрос на медсестер и санитарных работников.

Также из-за пандемии многие стали задумываться о возможности получении новой профессии. Появилась возможность пройти профессиональное обучение и переподготовку по таким направлениям, как цифровые финансы, аналитика данных, компьютерная грамотность и основы программирования. Обучиться им бесплатно и повысить квалификацию можно в органах службы занятости республики.

Отметим, что за последние месяцы количество людей, зарегистрированных в качестве безработных, увеличилось почти в пять раз. Такой резкий рост безработицы однозначно требует новых подходов и решений. Об этом высказался врио Главы Чувашии Олег Николаев, выступая в Госсовете республики.

Источник: чувашинформ.рф.