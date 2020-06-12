Инвестпроект «Сычуань-Чувашия» требует публичного обсуждения

Судьба системного бизнес-проекта «Сычуань-Чувашия» еще не определена. Врио Главы Чувашии Олег Николаев, отвечая на дополнительные вопросы депутатов республиканского парламента после своего доклада 11 июня в Госсовете Чувашии, снова обозначил свою позицию в отношении реализации китайского проекта.

«Сычуань-Чувашия» предусматривает строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины. Однако, строительство до сих пор не началось, что связано с отсутствием четкого согласованного плана действий.

«Прежде всего нужно наладить грамотное сопровождение проекта, в частности, должна появиться его «дорожная карта», также необходимо детально уточнить обязанности каждой из сторон. После этого проект следует широко обсудить», — подытожил Олег Николаев.

Стоит напомнить, что ранее руководитель республики потребовал обсуждения проекта с местными жителями.

Источник: чувашинформ.рф.