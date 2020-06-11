С июля в Чувашии вводится налоговый режим для самозанятых

Соответствующий законопроект 11 июня одобрен Государственным Советом Чувашской Республики на очередном заседании. Налоговый режим для самозанятых дает возможность легализовать предпринимательскую деятельность. Это позволит гражданам претендовать на государственную поддержку в условиях действия ограничительных мер.

Представляя проект закона, и.о. министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков отметил очевидные преимущества для самозанятых. Так, индивидуальные предприниматели регистрируются онлайн, их личного присутствия не требуется. Кроме того, нет отчетности, не обязательно использовать контрольно-кассовую технику, а также налоговая ставка в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

Напомним, что с 1 июля 2020 года каждый регион получил право самостоятельно вводить налог на профессиональный доход – налоговый режим для самозанятых. В связи с этим врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил проработать данный вопрос в скорейшем порядке.

Источник: чувашинформ.рф.