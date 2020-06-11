Юлия Ильина, четверокурсница Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, завоевала бронзовую медаль Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Педагогическое образование (основное)». «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Юлия Ильина учится на 4-м курсе ЧГПУ им. И. Я. Яковлева по программе «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: Иностранный язык (английский), Иностранный язык (французский)». В 2020 году Юлия выиграла бронзовую медаль олимпиады «Я – профессионал» по своему профильному направлению – «Педагогическое образование (основное)».

«Я всегда говорю, что моя главная мотивация – это получение нового опыта и саморазвитие. Мне было любопытно узнать, как я справлюсь со сложнейшими заданиями и проявлю себя», – рассказала медалистка о том, как решила принять участие в олимпиаде. Она отметила, что именно высокий уровень преподавания в родном университете помог ей справиться с олимпиадными заданиями и завоевать бронзу: «На парах мы постоянно составляем технологические карты, изучаем теорию преподавания различных языковых аспектов и видов речевой деятельности и постоянно совершенствуем себя. Я считаю, что это мне очень помогло».

Олимпиада «Я – профессионал» проверяет не только теоретические знания студентов, но и их прикладные компетенции. Именно поэтому в финале состязаний участники-педагоги демонстрировали свои умения на практике: проводили фрагмент урока для школьников. «К заключительному этапу я готовилась с помощью моего преподавателя, Елены Николаевны Григорьевой, которая помогла мне составить качественный фрагмент урока, а также довести его до совершенства. У меня была возможность апробировать этот урок и посмотреть, над чем мне стоит работать», – говорит Юлия.

Педагогику девушка выбрала не случайно: многие члены ее семьи работали учителями и преподавателями, поэтому Юлия с самого детства познакомилась с профессией педагога и, можно сказать, узнала ее изнутри.

«Я из большой педагогической династии, поэтому я всегда находилась в окружении талантливых и потрясающих людей. Мой прадедушка был директором школы, моя прабабушка была педагогом с 40-летним стажем. Мой дедушка – учитель, заместитель директора, заведующий кабинетом физики Республиканского института усовершенствования учителей. Моя мама по профессии тоже педагог, но посвятила

себя журналистике. Но мои родители никогда не навязывали мне мою будущую профессию, я сама выбрала факультет иностранных языков. И мне повезло, что я изучаю не только языки, но и их преподавание», – поделилась медалистка своей историей. После выпуска из бакалавриата Юлия планирует поступать в магистратуру и продолжать развиваться в сферах образования и лингвистики. Статус медалиста олимпиады «Я – профессионал» ей в этом пригодится: девушка воспользуется льготами на поступление, которые предоставляются дипломантам состязаний.

Олимпиада «Я – профессионал» – это масштабное практико-ориентированное соревнование для студентов российских вузов. В этом году состязания прошли в третий раз. В 2019–2020 учебном году участники могли выбрать одно или несколько из 68 направлений олимпиады. Они охватывают различные профессиональные области: гуманитарные, педагогические, компьютерные, инженерные, социально-экономические, медицинские и естественно-научные.

Дипломанты олимпиады делятся на три категории в зависимости от набранных баллов: призеры, победители и медалисты. Все они могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов также предусмотрены премии до 300 тысяч рублей.

Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. В числе организаторов олимпиады – 26 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, среди которых Сбербанк России, Банк ВТБ, Яндекс, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом» и АО «Россельхозбанк».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!»,

Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

Контактная информация:

PR-менеджер Олимпиада «Я – профессионал» Евгения Александрова +7 (915) 390-06-64 Руководитель направления региональных коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Елена Барсегова + 7 (495) 198-88-92 доб. 11-32 + 7 (926) 189-10-11 elena.barsegova@rsv.ru