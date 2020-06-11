Парламент Чувашии рассотрел кандидатуру на должность Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике

11 июня на заседании парламентом одобрена кандидатура Виктории Владимировой на должность Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике для направления на согласование с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Владимирова Виктория Сергеевна родилась в Нальчике . Образование высшее по специальностям «Финансы и кредит», «Специальное (дефектологическое) образование», прошла профессиональную подготовку по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Логопедия». В рассказе о себе она отметила, что возглавляла центр помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого при православном приходе храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Алатыре, принимала непосредственное участие в оказании услуг по социально-педагогической и физической реабилитации и адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также социально-психологической помощи родителям, имеющим детей-инвалидов. В настоящее время является индивидуальным предпринимателем, продолжает заниматься вопросами выявления и коррекции нарушений речевого развития и коммуникации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: Госсовет Чувашии.