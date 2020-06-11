Олег Николаев: Важно оперативно помочь тем, кому нужна неотложная медицинская помощь

Об этом руководитель региона заявил во время выступления 11 июня в Госсовете Чувашии. Сейчас в стационарах республики с диагнозом COVID-19 лечатся свыше 1400 человек. Коечный фонд постоянно увеличивается, но быстро заполняется новыми госпитализированными.

«Лично ко мне поступает очень много обращений, в том числе от достаточно тяжелых больных, которые жалуются на то, что не могут получить место в больнице. Поэтому я дал поручение Министерству здравоохранения республики проанализировать ситуацию с теми людьми, которые находятся на сегодняшний день в стационарах», — сказал Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии отметил, что уже сейчас решается вопрос об ускорении получения результатов анализов, чтобы уже выздоровевшие пациенты не ожидали выписки по несколько дней. Олег Николаев подчеркнул, что если состояние инфицированного COVID-19 позволяет лечить его амбулаторно, это нужно делать, наблюдая за пациентом на дому и обеспечивая его необходимыми препаратами.

«И таким образом мы могли бы более эффективно использовать ресурсы коечного фонда, но самое главное – мы сможем оперативно помочь тем людям, которым нужна мгновенная и неотложная помощь», — отметил руководитель региона.