Многодетные семьи республики получают земельные участки в собственность бесплатно

Одной из мер социальной поддержки многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет) на территории Чувашской Республики является предоставление земельного участка в собственность бесплатно, которая осуществляется в соответствии с Законом Чувашской Республики от 01.04.2011 №10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» (далее – Закон).

За период действия Закона земельные участки предоставлены 8709 многодетным семьям, из них наибольшее количество семей – 5479 – получили участки для индивидуального жилищного строительства, 3060 – для ведения личного подсобного хозяйства, а 170 – для ведения садоводства или огородничества.

Отмечаем, что Налоговым Кодексом Российской Федерации для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, предусмотрены льготы по земельному налогу. Так, налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности таких налогоплательщиков.

В целях оказания многодетным семьям дополнительных мер поддержки муниципальными образованиями Чувашской Республики приняты решения об освобождении многодетных семей от уплаты земельного налога на период до 3 лет за земельный участок, который семья получила в собственность бесплатно в соответствии с Законом.

В республике продолжается работа по обеспечению земельными участками всех многодетных семей, поставленных на учет.

Первоисточник: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики