Выборы Главы Чувашии запланированы на 13 сентября 2020 года

Дата была озвучена 11 июня в ходе очередной сессии Госсовета Чувашской республики. Вероятно, в этом году выборы Главы Чувашии, предварительно назначенные на 13 сентября, станут самым важным событием общественно-политической жизни региона.

Депутаты большинством голосов поддержали предложенную дату Единого дня голосования. Позднее аналогичные решения примут собрания депутатов муниципальных образований.

Врио Главы республики Олег Николаев по этому поводу добавил, что в прошлые годы организация выборов в регионе регулярно подвергалась критике, как со стороны участников выборного процесса, так и экспертов и наблюдателей.

«Мы должны сделать все, чтобы ситуацию переломить», — заявил он.

Одним из сложных и наиболее дискутируемых является этап сбора подписей для прохождения муниципального фильтра. Олег Николаев считает необходимым создать равные условия для всех участников выборного процесса, которые гарантируют демократичность и прозрачность выборной кампании.

«Необходимы решения, которые позволят тем, кто выдвигается на должность Главы Чувашской Республики, напрямую контактировать с муниципальными главами и депутатами. Свой выбор в поддержку кандидатов на должность Главы Чувашской Республики депутаты должны сделать свободно и непредвзято», — обозначил Олег Николаев.