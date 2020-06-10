Проект по реконструкции шумерлинского отрезка Сурского оборонительного рубежа представлен делегации из Чебоксар

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач современной школы, ведь именно в этом возрасте есть все предпосылки для привития священного чувства любви к Родине. Поисковое движение – основа патриотического воспитания. Поисковый отряд «Следопыты» МБОУ «СОШ №3» города Шумерля, занимающийся своей деятельностью с 2013 года, реализует замечательный патриотический проект – реконструкция шумерлинского отрезка Сурского оборонительного рубежа.

В целях увековечения трудового героизма и самоотверженности участников строительства в 1941 году Сурского и Казанского оборонительных рубежей врио. Главы Чувашии О.Николаев объявил в Чувашской Республике 2021 год Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Именно поэтому опыт работы МБОУ «СОШ №3» города Шумерля по восстановительным работам на месте шумерлинского отрезка Сурского оборонительного рубежа становится еще более востребованным.

Гостями МБОУ «СОШ №3» и города Шумерля 9 июня стала делегация из города Чебоксар, возглавляемая начальником управления образования администрации города Чебоксары Д. Захаровым.

Чебоксарскую делегацию приветствовали директор МБОУ «СОШ №3» С. Яргунин и заместитель главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики И. Сасакина, которые еще раз обозначили значимость поисковой работы и реализации данного проекта не только для города, но и для республики. Гостям школы были продемонстрированы материалы по поисковым и восстановительным работам на месте Сурского оборонительного рубежа, аккумулированные в комнате боевой славы МБОУ «СОШ №3».

В программу встречи вошло и посещение музея под открытым небом, где гостей из Чебоксар встречал руководитель поискового отряда «Поиск» МБОУ «СОШ №3» г. Шумерля, который провел очень познавательную экскурсию по местности, рассказал об уже проведенных работах и том, что еще предстоит сделать.

Гостей очень заинтересовала реализация данного проекта, они были наслышаны о реконструкции, однако увидеть воочию музей под открытым небом оказалось гораздо интереснее. Итогом встречи стало решение о заключение договора о проведении совместных поисково-восстановительных работ между МБОУ «СОШ №3» г. Шумерля и МАОУ «СОШ №59» г. Чебоксары.

Источник: gshum.cap.ru.