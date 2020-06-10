Подрядчик, работающий в Красных Четаях, ускорится с благоустройством площади и фонтана

9 июня Красночетайский район посетила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Алла Салаева вместе с министром строительства, архитектуры и ЖКХ республики Александром Героевым, а также министром культуры, по делам национальностей и архивного дела региона Розой Лизаковой.

По поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева рабочая группа проверила ход работ по благоустройству центра села в рамках подготовки к празднованию Дня Республики.

Напомним, в этом году наряду с Чебоксарами Красночетайский район станет основной площадкой празднования 100-летия Чувашской автономии. По этой причине на благоустройство общественных территорий администрации Красночетайского района из республиканского бюджета выделено 35 миллионов рублей.

На эти деньги будет благоустроена площадь Победы, обновлена мемориальная зона у памятной стелы. Также преобразится место отдыха – здесь появятся скейтпарк, турники, тренажеры и качели с навесами. Устаревший искусственный водоем заменят современным сухим фонтаном, по периметру парка проведут освещение.

Вице-премьер Алла Салаева отметила, что посмотреть на фонтан будут приезжать жители не только соседних районов, центральному месту отдыха селян смогут позавидовать даже чебоксарцы. Ведь главная задача благоустройства – создать одинаково комфортную среду для жизни как в городе, так и в сельской местности.

В настоящее время площадь Победы в Красночетайском районе готова на 60 %. Земляные и инженерные работы завершены, осуществляется укладка брусчатки и установка фонтана.

Несмотря на заверения подрядчика сдать объект в назначенный срок – к 24 июня, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев выразил обеспокоенность темпами строительных работ. Он рекомендовал подрядчикам завезти на объект дополнительную технику и архитектурные формы, требующие установки. Подрядчики обещали ускориться и сдать объект ко Дню Республики.

Промежуточный контроль будет осуществлён ещё через неделю. До этого времени основной объем работ должен быть завершен.

Источник: чувашинформ.рф.