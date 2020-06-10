Осталось пять дней до окончания регистрации на конкурс «Управленческая команда»

Пять дней осталось до окончания срока подачи заявок на конкурс «Управленческая команда». С момента объявления о начале проведения конкурса на сайт lider.cap.ru поступило более 400 заявок.

У конкурсантов осталось меньше недели, чтобы заполнить биографическую анкету, записать и загрузить в систему видеопрезентацию, которая является обязательным условием участия в конкурсном отборе. Регистрация закроется 14 июня в 23:59, напоминает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

Вспомним, что проект стартовал с 10 февраля 2020 года. Врио Главы Чувашии Олег Николаев инициировал проведение республиканского конкурса управленческих кадров, чтобы выявить талантливых руководителей и дать им шанс профессионально развиваться дальше. Прежде мы рассказывали, зачем проводится конкурс «Управленческая команда».

Источник: чувашинформ.рф.