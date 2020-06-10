В Красночетайском районе для борьбы с коронавирусом усилят информационную работу

Рабочая группа оперштаба во главе с вице-премьером правительства Чувашии Аллой Салаевой по поручению руководителя региона Олега Николаева оценила во время визита обстановку в Красночетайском районе.

В течение последней недели муниципалитет демонстрирует стремительный рост количества заболевших. Сегодня там уже 110 человек с COVID-19, район входит в тройку лидеров по количеству зараженных на 100 тысяч населения. По мнению представителей Роспотребнадзора, это результат майских праздников, когда в гости к родным и знакомым в район приезжали жители других регионов. В течение марта, апреля и почти всего мая в Красночетайском районе регистрировались единичные случаи заболевания. Ежедневный счет почти на десяток пошел с 26 мая, в том числе заболели 17 медработников.

Во вторник рабочая группа успела провести в Красночетайской районной больнице проверку соблюдения санитарных правил. Эксперты Роспотребнадзора посмотрели не только текущую ситуацию, но и изучили записи камер видеонаблюдения за последнюю неделю. Нарушений санитарных правил не выявлено.

С аналогичной целью по случайным торговым точкам во вторник прошлись представители прокуратуры. Сотрудники надзорного органа пришли к выводу, что необходимо усилить информационную работу с населением для повышения самодисциплины и сознательности.

Выяснилось, что люди не знают о штрафах за нарушение предписанного режима самоизоляции и регулярно игнорируют требование использовать маски при посещении магазинов, общественного транспорта. Листовки с предупреждением о штрафах появятся на видных местах в ближайшее время.

Жители района действительно не отличаются высокой самодисциплиной. К примеру, 19 человек, которые находятся под наблюдением по системе геолокации, с 1 по 8 июня 29 раз нарушили предписанный режим самоизоляции. От мобильных групп администрации нарушители отмахиваются, реагируя только на появление правоохранителей.

В то же время, по словам Аллы Салаевой, судя по количеству заболевших только за последнюю неделю, минимум 200 человек должны находиться на самоизоляции под наблюдением по геолокации.

«Это системная недоработка. На уровне республики Роспотребнадзор уже два раза в день отдает информацию для включения в базу номеров телефонов. Нужно брать данные из больницы и наблюдать за этими людьми. По этой базе должны работать сотрудники полиции. Эти люди — потенциальные разносчики инфекции», — раскритиковала недоработку районных властей Алла Салаева.

В самой администрации также обнаружились нарушения. Так, рабочую группу во главе с вице-премьером правительства Чувашии Аллой Салаевой никто не остановил на входе, не измерил посетителям температуру и не обработал руки антисептиком. К слову, 11 человек из числа заболевших в последнюю неделю работают в здании администрации. А по информации районной прокуратуры, в районе даже зафиксирован случай, когда человек, зная о своей болезни, продолжил ходить на работу.

Из положительных моментов вице-премьер отдельно отметила активную работу района по санитарной обработке подъездов и придомовых территорий, регулярной дезинфекции остановок общественного транспорта. Местная управляющая компания в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора превентивно проводит такую работу, не ориентируясь на адреса заболевших людей. У рабочей группы оперштаба коммунальщики попросили помощи в приобретении дезсредств: собственных средств управляющей компании не хватает. Как заверила районные власти и коммунальные службы Алла Салаева, правительство Чувашии выделит на эти цели районам дополнительные деньги.

Источник: чувашинформ.рф.