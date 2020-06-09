Хозяева дойных коров получат выплаты

Ни для кого не секрет, что содержание живности в хозяйстве дело не только хлопотное, но и затратное. Летом у владельцев животных, особенно крупного рогатого скота, начинается горячая пора. Скосить сено, успеть высушить до очередного дождя, довезти до хозяйства — все это требует не только физических усилий, но и больших финансовых вложений.

То, что сельчан важно поддержать, отлично понимает и руководство республики. Так, 5 июня, на совещании с руководителями городов и районов, в ходе обсуждения реализации программы по ремонту дворовых территорий врио Главы Чувашии предложил перенаправить часть не законтрактованных муниципалитетами средств, выделенных на благоустройство дворов республики, на поддержку личных подсобных молочных хозяйств в летний период, когда закупочная цена на молоко падает.

Подходы к субсидированию личных подсобных хозяйств по возмещению их части затрат на содержание дойных коров были обсуждены на еженедельном совещании, состоявшемся в режиме видео-конференц-связи 8 июня. По словам министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова, проект постановления, которым будут утверждаться правила предоставления данной формы поддержки, уже подготовлен. Помощь будет выделяться из расчета на одну голову крупного рогатого скота: на одну корову — 2300 рублей, на две коровы – 3300 рублей за каждую, на три и выше — 4300 рублей. Господдержкой планируется охватить порядка 22 тысяч личных подсобных хозяйств, в собственности которых находится чуть более 56 тысяч коров. Из бюджета республики будет выделено 185 млн рублей. К выплатам планируется приступить в конце июня. Граждане должны будут обратиться с заявлением в администрацию своего сельского поселения.

Как отметили в отделе сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района, за последние полгода поголовье КРС в личных подсобных хозяйствах муниципалитета уменьшилось на 6 %, такая же тенденция идет и по республике. В настоящее время в районе уже начата работа по составлению и уточнению списков предполагаемых получателей субсидий.

Т. Александрова.



Владимир Бурдасов, житель Магаринского сельского поселения Шумерлинского района:

«Мы с семьей переехали в Покровское в 2010 году из Чебоксар. На это было несколько причин: мы не хотели, чтоб пустовал родительский дом, к тому же, приняли решение заняться личным подсобным хозяйством, чтобы наши дети и внуки могли есть натуральные продукты и не бояться за свое здоровье.

Конечно же, мы ни разу не пожалели об этом решении, ведь только в деревне по-настоящему ощущаешь простор и свободу, чего нельзя почувствовать в городе. Мы расширили родительское «гнездо», построили большой сарай и загон для живности. На сегодняшний день в нашем хозяйстве 7 голов крупного рогатого скота, три из которых дойные коровы.

Новость о том, что государство намерено поддержать личные подсобные хозяйства, выделив средства на содержание дойных коров, нас, конечно же, очень обрадовала. Такая помощь очень кстати, ведь, как известно, закупочные цены на молоко не очень высокие, а для того, чтобы получать какую-то выгоду от разведения живности, постоянно нужно вкладывать средства. Я думаю, что, такое внимание государства подстегнет и остальных сельчан, и они тоже захотят держать коров. Ведь свое молоко и другие продукты намного полезнее покупных. Об этом прекрасно знают и наши дети, и внуки, которые регулярно приезжают к нам, чтобы помочь по хозяйству. Сейчас внуки уже приехали на каникулы и их помощь в присмотре за живностью в летнее время очень существенна».