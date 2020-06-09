Ремонт трех мостов и путепровода планируется завершить в этом году

Вопрос реконструкции и строительства мостов врио Главы Чувашии Олег Николаев обозначил на совещании, которое 9 июня провел министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. В режиме видео-конференц-связи руководитель региона рассказал, что республика ждет запуска федерального проекта «Мосты и путепроводы» и активно готовится к участию в нем.

«В Чувашии 109 мостов разной масштабности, 65 из них требуют ремонта и реконструкции, в том числе 4 — большие, протяженностью 1650 погонных метров. Мы активно занимаемся разработкой проектно-сметной документации исходя из приоритетности объектов. В этом году планируем завершить работы по трем мостам и одному путепроводу. Если со следующего года начнется программа, готовы активно включиться в нее как минимум по этим 4 проектам», — подчеркнул он.

Федеральный министр транспорта ответил, что делается все необходимое, чтобы программа в регионах была максимально быстро запущена и профинансирована.

Напомним, что в конце мая Олег Николаев ознакомился с ходом капитального ремонта моста через реку Сура в Порецком районе. После осмотра объекта он заявил журналистам, что хочет активизировать в республике работу по приведению мостовых сооружений в надлежащее состояние. Об этом мы сообщали в конце мая.

Источник: чувашинформ.рф.