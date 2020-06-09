Присоединяйтесь к Всероссийской акции «Окна России»

Приглашаем шумерлинцев и гостей города присоединиться к Всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России. Цель Акции — проявление участниками гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине. Особое внимание при проведении акции уделяется оформлению окон родителями совместно с детьми, так как любовь к Родине начинается с семьи.

Принять участие может любой желающий. К участию в акции рекомендуется подходить творчески, оформляя окна теми символами, которые у участника ассоциируются с Россией.

Сроки проведения акции: с 5 июня по 12 июня 2020 года.

Организаторами акции являются: дирекция Всероссийский конкурса для школьников «Большая перемена», Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих квартир/домов/офисов к всероссийским праздникам, участникам предлагается:

1. Украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине (городу, поселку, деревне), семье с помощью красок, наклеек, трафаретов, чтобы украшенное окно было видно с улицы.

2. Нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.

З. Опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.

Источник: gshum.cap.ru.