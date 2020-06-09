Началась выдача удостоверений по закону о «детях войны»

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О детях войны» в отделах социальной защиты населения городов и районов Чувашии начался прием заявлений на выдачу удостоверений «Дети войны».

Удостоверение выдается гражданам России, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года в СССР и проживающим в Чувашской Республике. К заявлению необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих дату и место рождения, место проживания заявителя, в случае обращения за выдачей удостоверения уполномоченного лица — копии документов, удостоверяющих его личность и подтверждающие его полномочия.

Дети войны имеют право на предоставление следующих мер социальной поддержки: преимущество при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной или полустационарной форме; внеочередной прием на обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому; внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющему государственную политику в сфере здравоохранения. Эти меры социальной поддержки предоставляются при предъявлении удостоверения и документа, удостоверяющего личность.