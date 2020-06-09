В Чувашии мусорный регоператор не нашел контакта с людьми

Начисление платы за вывоз ТКО по земельным участкам, где нет строений, а также по тем домам и квартирам, где никто не прописан, вызывает, мягко говоря, недоумение жителей Чувашии. «Мы с семьей живем в квартире в Чебоксарах. В Шумерле у нас есть дом моих родителей, в котором никто не живет и не прописан. Счета за вывоз мусора приходится оплачивать по обоим адресам, хотя мы там практически и не бываем. Почему я должен платить за «ничего»?», — задает вопрос горожанин. Люди не довольны работой регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Они ставят под сомнение правомерность его действий. Действительно, если человек фактически не проживает по адресу то, разумеется, не оставляет отходы, требующие ежедневной утилизации. Граждане обращаются к властям с просьбой разобраться в ситуации.

При чем здесь власти?

Чувашия одной из первых перешла на новую систему обращения с ТКО – с 1 октября 2018 года. Новый экологичный и безопасный для людей подход сбора отходов начал работать после вступления в силу поправок в закон от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Что важно: согласно документу, каждый субъект РФ имеет право самостоятельно вводить нормативы по накоплению мусора и определять алгоритм внедрения раздельного сбора ТБО и прочих отходов.

Центральным компонентом «мусорной» реформы станет открытие экотехнопарков. В них отходы будут сортировать и перерабатывать. Вторичные ресурсы начнут обретать новую жизнь. В перспективе республика должна полностью перейти к подходу раздельного сбора и сортировку мусора. Для этого на специально оборудованных площадках для сбора мусора будут установлены контейнеры разного цвета для разного типа мусора. Схема предлагает разделение сухих и влажных отходов. Пищевые отходы собираются отдельно от всего прочего мусора, чтобы полезное вторсырье было намного проще перерабатывать. Предполагается, что в будущем жители сами начнут сортировать отходы, тем самым тоже снижая ущерб окружающей среде. Регион постарается включиться в этот процесс в числе первых.

Как видно, задача стоит масштабная, в ответственность регионального оператора вошли все виды работ в республике, которые происходят с отходами — начиная от сбора до их переработки.

Сегодня в Чувашской республике создана территориальная схема обращения с отходами, а также выбран региональный оператор. По итогам открытого конкурсного отбора государственный контракт доверен ООО «МВК «Экоцентр». Причем статус регионального оператора присвоен компании сроком на 10 лет. Подрядчик приступил к работе с 1 октября 2018 года.

ООО «МВК «Экоцентр» вывозит ТКО из 1704 населенных пунктов, что составляет охват по республике 98,8 %. Общий объем собранного и вывезенного на объекты размещения отходов ТКО в прошлом году составил более 2,8 млн. кубометров отходов.

Однако, вспомним, что работу регионального оператора контролирует республиканское правительство. В случае если оператор плохо выполняет свои обязанности, компанию могут оштрафовать, либо досрочно прекратить действие контракта, отозвав статус.

Платить за мусор должны все

Регоператор выставляет в квитанции об оплате ЖКХ отдельной строкой тариф на вывоз и сортировку отходов. Ранее он включался в совокупную стоимость за содержание и ремонт жилого помещения. То есть услуга значилась в перечне жилищных и предоставлялась муниципалитетами. Сегодня установка тарифа – прерогатива республиканских властей. За установку и обслуживание контейнерных площадок отвечают органы местного самоуправления.

Действующий единый предельный тариф составляет 3556,55 рубля за тонну. Расчетный размер платы за услуги по обращению с ТКО до 30.06.2020 г. составляет для городского населения 63,15 рублей, сельского – 47,56 рублей с человека в месяц. Во втором полугодии плата составит соответственно 76,29 рубля и 57,46 рубля. Источник: Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам

Формируя первичные квитанции, республиканский регоператор использовал данные Федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Она содержит сведения об адресах и реквизитах документов о присвоении, изменении, аннулировании адреса. И не содержит персональных данных, например, имен собственников. К слову, уже с самого начала работа компании с населением не была отлажена, потому что все жители республики получили обезличенный типовой договор и не понимали, что с ним делать дальше. Ответственность за предоставление данных по умолчанию была переложена на людей. Разобрался сам и подал сведения – молодец, не разобрался – получи по графику квитанцию, в которой не указаны данные лицевого счета и фамилия потребителя, зато прописана сумма для оплаты.

В том числе, платежки получили собственники земельных участков, предназначенные под индивидуальное жилищное строительство. Однако, факт наличия каких-либо жилых построек на его территории учтен не был.

Объясняя ситуацию, компания говорит, что просто не знает, откуда получить персональные данные. При этом активных действий не предпринимает и ждет решения от законодателей. Получается, что «МВК «Экоцентр» должен охватить услугой 100% населения, но не заинтересован повысить прозрачность начислений и платежей. В результате, его пассивная позиция в этом вопросе имеет очевидную финансовую выгоду для отдельно взятого бизнеса. Здесь нужно вспомнить, что со стороны населения законодательно требуется регулярно оплачивать оказанную услугу. В то время как регоператор регулирует всю сферу, в том числе – взимает платежи с населения, и по сути обязан держать весь процесс под контролем.

Квитанции без фамилии оплачивать не нужно

Так что же происходит? Выше уже писали, что вопрос находится в плоскости регионального оператора. Но компания, судя по всему, не видит людей за стройными рядами цифр. Так что выставляет счета за вывоз мусора со всех объектов, которым присвоен адрес. При том «МВК «Экоцентр» настаивает на правомерности своих действий, утверждая, что в действующем законодательстве нет норм, позволяющих не начислять плату за ТКО в случае отсутствия сведений о собственниках жилого помещения.

Вопрос прекращения начислений за ТКО по земельным участкам, где нет строений, и по домам и квартирам, где никто не прописан, ранее уже поднимался руководителем региона. В начале мая Олег Николаев поручил Минстрою и Минприроды Чувашии организовать процесс таким образом, чтобы избежать межведомственного «бардака» и сконцентрировать работу в рамках одной площадки. Вероятность разбалансировки действительно могла быть, поскольку расчет тарифов и мониторинг реализации тарифного соглашения производится на основе территориальной карты обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которую, в свою очередь, сформировало одно ведомство, а соглашение с регоператором подписано другим. Однако, людей интересует финансовая сторона – деньги взамен «ничего».

Вместе с тем, ситуация вызвала социальный резонанс. Рассерженные несправедливым взиманием платы жители обращаются за помощью к властям республики. Ранее мы писали, что в начале июня врио Главы Чувашии Олег Николаев жестко высказался по этому поводу и поручил срочно прекратить начисления.

«Региональный оператор – это региональная организация, которая реализовывает ту политику и практику, которая выработана в данном случае в Чувашской Республике как в субъекте Российской Федерации. Все, что делает региональный оператор, должно быть первично в виде решений Чувашской Республики. И если региональный оператор самовольничает, нужно не просто подключать Прокуратуру, Роспотребнадзор или Федеральную антимонопольную службу, а надо реагировать незамедлительно, принимать необходимые меры и решения по исправлению ситуации», — сказал он.

И действительно, мусорная реформа изначально предполагала декриминализацию данной сферы. Появление регионального оператора должно увеличить прозрачность процесса обращения с отходами. То есть, реформирование должно происходить не в ущерб населению. Взымая платежи, региональный оператор непременно должен учитывать интересы жителей.

Как и следовало ожидать, события развивались стремительно. Курирующие ведомства оперативно проработали вопросы, а 5 июня уже собрали журналистов на брифинг. По сообщению Минприроды Чувашии, относительно обезличенных платежек «совместно с региональным оператором было принято решение, что квитанции, в которых нет фамилии собственников помещений и лицевых счетов, направляться не будут». А регоператор в ближайшее время проведет работу по получению недостающих данных. После чего направит корректные квитанции потребителям, чтобы оказанная услуга была оплачена.

Впрочем, насчет недвижимости, где никто не прописан, ясного ответа не последовало. Генеральный директор «МВК «Экоцентр» Виктор Лагуновский снова сослался на действующее законодательство – «собственник обязан платить». Также он сказал, что «сейчас очень активно практически в авральном режиме меняется законодательство». Говорить об этом по меньшей мере странно, так как регоператор обслуживает республику около двух лет. Очевидно, времени на «отладку» работы системы было достаточно. По крайней мере пассивное ожидание выхода закона, «который очень четко установит критерии прожития – не прожития человека» — не лучший показатель эффективности.

Что касается оплаты услуг по вывозу ТКО с земельных участков, на которых в текущий момент не имеется строений. Компания просит собственников предоставить необходимые документы, подтверждающие данный факт. Затем произведет перерасчет платы. В будущем эти данные нужно будет актуализировать раз в год.

Остается надеяться, что договоренности будут выполнены. Но по большому счету можно констатировать тот факт, что люди мало волнуют регоператора. Он прикрывается ограничениями регламента и, вероятно, сильно занят финансами.

Источник: чувашинформ.рф.