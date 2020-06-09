В учреждениях культуры Шумерлинского района запущен новый проект «Онлайн – лагерь «Пока все дома» в рамках ежегодной программы организации летнего досуга детей и подростков «Лето. Творчество. Досуг»

Реальность времени диктует новые правила, все привычные сферы деятельности претерпевают изменения. Новые условия жизни запустили процесс перехода большинства образовательных и развлекательных активностей в онлайн-формат и детские лагеря – не исключение. Так как летний сезон все еще под большим вопросом и, так называемый, «план Б» в виде онлайн-лагеря сейчас нужен как никогда.

Подобный формат общения станет, пожалуй, самым актуальным на ближайшее время как для тех, кто собирался этим летом отправить ребенка в оздоровительный лагерь, так и для тех, кто думал обойтись дачей или отдыхом у бабушки в деревне. На время прекратили свою работу секции, закрыты кружки, поездки планировать невозможно. Возникает вопрос: чем занять детей на три летних месяца?

Жизнь вносит свои коррективы, и МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района» очень быстро на них отреагировал и подготовил для детей и подростков от 6-17 в рамках ежегодной программы «Лето. Творчество. Досуг» проект культурно-развлекательного онлайн-лагеря «Пока все дома».

Проект, созданный и запущенный специально на период летних каникул — уникальная программа и идеальная возможность для ребенка провести летнее время весело, интересно и с пользой. В онлайн-лагере «Пока все дома» детей ждут море ярких эмоций, незабываемые впечатления в интеллектуальной среде. Здесь можно не только играть, но и получить новый опыт работы с компьютером и еще раз убедиться в том, что компьютер не только игрушка, но и рабочий инструмент для создания творческих проектов.

Онлайн-встречи проходят на платформе ZOOMи немного похожи на обучение в классе. Дети видят друг друга, общаются, шутят, работают в команде и индивидуально. Ведущие программы не теряют никого из виду и поддерживают динамику встречи в таком темпе, чтобы активно работали все участники и чтобы у всех был результат. Нужно все то же самое, что и для дистанционного школьного обучения: компьютер, микрофон, вебкамера.

На онлайн-встречах участников ждут дебаты и эмоции, импровизация и веселые челенджи, подвижные игры и встречи со сказочными персонажами, а также практические занятия, работа в команде, новые знания и друзья.

Первая встреча состоялась 1 июня, в День защиты детей, в которой приняли участие ребята из любительских объединений сельских учреждений культуры Шумерлинского района — Торханского, Магаринского, Туванского сельских поселений и учащиеся школ города Шумерля. Ребятам было предложено принять участие в разноцветном челендже «Веселые ладошки». Победителями этого виртуального флешмоба стали Толстова Анна, Фокина Евгения, Фокина Виктория, Иванов Максим, Иванов Владислав. Победители награждены Дипломами, а памятные подарки ребятам будут вручены на заключительном мероприятии по случаю завершения программы «Лето.Творчество. Досуг» в конце августа.

Вторая онлайн-программа состоялась 5 июня и была посвящена Пушкинскому Дню в России. Дети принимали участие в онлайн-викторине по сказкам А.С.Пушкина, выполняли графический онлайн-диктант и познакомились с современной техникой графического рисования — зентангл, сами учились составлять танглы.

В этот раз география участников проекта онлайн-лагеря расширилась, и в ней приняли участие гости из города Ядрина. Пушкинская тематика навеяла новый тематический челендж – придумать самый загадочный и необычный, свой собственный вензель. Подведение итогов состоится в следующей онлайн-встрече.

Онлайн-лагерь «Пока все дома» — впервые! Экспериментально! Незабываемо! Количество мест не ограничено! Мы с нетерпением ждем новых участников. Присоединяйтесь, вступайте в группу Контакт МБУ «ИРЦК Дети» и лето в дружной, тесной компании станет намного веселее!

Источник: shumer.cap.ru.