Похожие записи '
09 Июн
Хозяева дойных коров получат выплаты
Ни для кого не секрет, что содержание живности в хозяйстве дело не только...
08 Июн
Олег Николаев утвердил нагрудный знак для волонтеров
Сегодня, 8 июня, врио Главы Чувашии в режиме видеосвязи провел встречу с...
05 Июн
Модернизацию тепловых сетей в Шумерле могут продолжить уже в этом году
Такое решение 5 июня принял врио Главы Чувашии Олег Николаев после...
05 Июн
Олег Николаев нашел деньги на поддержку личных подсобных молочных хозяйств
Об этом стало известно сегодня, 5 июня, на совещании с главами администраций...
05 Июн
Миссия — помогать!
Социальная работа в России уже давно стала синонимом милосердия. Труд...
Комментарии: