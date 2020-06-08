Шумерлинцы комментируют поправки в Конституцию России

Вера Свиягина, председатель Шумерлинского районного суда:
- Для высших должностных лиц РФ, в том числе и судей, в поправках к ст. 119 Конституции Российской Федерации установлены дополнительные требования к гражданству и запрет хранить деньги в иностранных банках. Считаю, что такие требования направлены на защиту суверенитета Российской Федерации. В вопросе возрастного ценза высших чиновников дополнительные требования обусловлены необходимостью наличия у претендента на высокую должность определенного жизненного опыта. Те чиновники, чьи «параметры» вкладов и гражданства не подходят под поправки, вправе отказаться от гражданства иностранного государства, вида на жительство и закрыть счет в иностранном банке, чтобы снять препятствие для занятия соответствующих публичных должностей.
Простыми словами — страной должны управлять люди, заинтересованные в ее процветании и развитии. Те люди, которые связывают с Россией своё прошлое и будущее.
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