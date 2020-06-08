Соцработники Чувашии получили государственные награды от главы региона

8 июня – в День социального работника – врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев наградил социальных работников республики государственными наградами. Правда, пока по телефону и через видеосвязь.

Почетными грамотами Чувашской Республики удостоены 5 сотрудников социальной сферы. Личное поздравление по телефону получила сотрудница службы социальной поддержки Юлия Фомина.

В своем поздравлении с профессиональным праздником, руководитель региона подчеркнул, что в современном технологичном мире жизнь во многом упрощается. Но помощь социальных работников всегда будет актуальной.

«Зачастую заменить личное общение, возможность через личный контакт донести необходимую информацию и необходимую поддержку практически ничем невозможно. Поэтому, очевидно, в этой сфере работают люди благодушные, добрые, готовые жертвовать собой для благополучия и хорошего расположения дорогих людей», — отметил он.

Напомним, что в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, в республике приняты меры финансовой поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. На сегодня жители Чувашии уже получили социальные выплаты на сумму около 2 млрд рублей.

Источник: чувашинформ.рф.