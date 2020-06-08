Собственники дойных коров в Чувашии получат субсидии из республиканского бюджета

Республиканские власти планируют начать выплаты личным подсобным молочным хозяйствам в конце июня. Об этом стало известно 8 июня на еженедельном совещании в Доме Правительства. Соответствующий законопроект проходит финальные стадии согласования.

Благодаря нововведению, собственники дойных коров почувствуют себя увереннее уже этим летом. «На эти цели будет направлено предварительно 185 млн рублей», – сообщил министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Артамонов.

После того, как порядок заработает, гражданам будет достаточно подать документы в администрациях сельских поселений. В заявлении необходимо указать свои банковские реквизиты и количество дойных коров в хозяйстве.

Субсидия будет назначаться по понятной схеме. Если собственник содержит 1 (одну) дойную корову, то размер выплаты составит – 2300 рублей; 2 (две) дойные коровы – по 3300 рублей на каждую голову; 3 (три) и больше дойных коров – по 4300 рублей на каждую голову.

«Работа налажена. К концу недели ждем завершения процессов согласования. Когда правила начнут работать, основная задача ляжет на сельские поселения. По данному вопросу готов отдельно встретиться», — обратился врио Главы Чувашии Олег Николаев к главам сельских поселений республики.

Напомним, что руководитель региона во время своего недавнего визита на Чебоксарский городской молочный завод поручил правительству проработать меры поддержки ЛПХ.

Источник: чувашинформ.рф.