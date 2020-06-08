Олег Николаев утвердил нагрудный знак для волонтеров

Сегодня, 8 июня, врио Главы Чувашии в режиме видеосвязи провел встречу с волонтерскими организациями республики.

Олег Николаев поговорил с волонтерами Победы, волонтерами-медиками, добровольцами из Чувашского государственного университета, из Чувашского государственного аграрного университета, с православными волонтерами, представителями волонтерского центра г. Чебоксары, а также центра, созданного при партии «Единая Россия».

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поблагодарил волонтеров за неравнодушие и отзывчивость: «В деле развития волонтерства, добровольчества лежат базовые принципы, которые идут из глубины человеческой души – это, прежде всего, добрая воля, личная активность, желание оказать посильную помощь. Конечно, каждый должен это делать бескорыстно, не рассчитывая на какие-либо материальные выгоды».

Представители волонтерских центров Чувашии рассказали руководителю региона о своих добровольческих проектах, в том числе реализуемых во время пандемии коронавируса для поддержки людей из групп риска.

«Недавно жители республики мне задавали вопрос о том, не намерены ли мы каким-то образом закрепить статус волонтера и волонтерства в Чувашской Республике. Я при вас сейчас хочу подписать указ, в соответствии с которым в Чувашской Республике мы утверждаем нагрудный знак «За развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике» и почетную грамоту за эту деятельность», — заявил Олег Николаев и прямо во время видеосвязи с волонтерами подписал данный документ.

Источник: чувашинформ.рф.