Детские оздоровительные организации Чувашии будут работать в закрытом режиме

Об этом врио Глав Чувашской Республики Олег Николаев сообщил в ходе еженедельного совещания с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции детские оздоровительные лагеря региона будут работать по особой схеме, без проведения родительских дней. Кроме этого воспитанники и персонал в течение всей смены будут непрерывно находиться на территории лагеря.

«Родители должны настроиться, что если они отправляют своих детей на отдых в лагерь, то навещать их там, в течение смены, они не смогут. Это делается, прежде всего, для того, чтобы обеспечить безопасность самих детей», — акцентировал Олег Николаев.

«Из 18 загородных лагерей, нынешним летом планируют работать 15. Они готовы принять порядка 3 тысяч ребят», — сообщил министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев.

Напомним, на прошлой неделе врио Главы Чувашии Олег Николаев с рабочим визитом побывал в некоторых загородных лагерях республики. Он отметил высокую готовность оздоровительных учреждений к приему детей. В этом году более 19 млн рублей будет направлено на дооснащения всех лагерей согласно требованиям Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Источник: чувашинформ.рф.