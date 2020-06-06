Спортивный досуг посвятили творчеству Пушкина

Ежегодно 6 июня отмечается Пушкинский день России (День русского языка). В этот день родился «родоначальник русского литературного языка» Александр Сергеевич Пушкин.

К праздничному дню в детском саду № 15 «Сказка» педагоги организовали и провели с детьми дежурной группы «Капельки» спортивный досуг. Дети познакомились с творчеством поэта, отправились в спортивное путешествие по его сказкам , где их ждали разные приключения, игры и соревнования.

Такие мероприятия формируют у ребенка волевые качества, целеустремлённость, выдержку, поддерживают в детях желание и умение преодолевать препятствия, не бояться трудностей, создают радостную атмосферу, прививают у детей потребность в физической культуре и спорте, способствуют закреплению полученных на занятиях навыков и умений, воспитывают такие чувства, как радость, сопереживание, взаимопомощь, умение работать в команде.

Е. Куркова, В. Старухина, воспитатели.