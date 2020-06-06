Мобильный флюорограф отправят на борьбу с COVID-19

В борьбу с новым коронавирусом на территории Чувашии вступает тяжелая техника. С понедельника в Комсомольском районе начнет работать передвижной мобильный цифровой флюорограф.

Об этом в ходе оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса 5 июня рассказал министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.

В первую очередь мобильный флюорограф направят в села с наибольшим количеством заболевших. В районе проживает много семей из 10–20 человек, поэтому распространение инфекции здесь отчасти приобрело «семейный» характер.

«В понедельник цифровой флюорограф выедет в два населенных пункта Комсомольского района – села Урмаево и Токаево, где есть особый всплеск заболеваемости. В так называемых «семейных очагах» будет тотально проходить обследование. Кто будет нуждаться в госпитализации – будет госпитализирован. В случае легкого течения заболевания будет назначено лечение на дому и будет организован стационар на дому. Таким образом мы просанируем эти «горячие точки», – отметил руководитель Минздрава Чувашии.

Врио Главы Чувашии поставил перед администрацией района задачу подготовиться к приезду медиков, проинформировав об этом людей, чтобы максимально охватить их соответствующим обследованием.

«Эту положительную практику будем применять повсеместно в случае необходимости. Но очень хочется верить, что такой необходимости не будет», – заключил врио Главы Чувашии Олег Николаев.