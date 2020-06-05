Региональная программа ремонта дворовых территорий будет продлена на три года

5 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев провел совещание с руководителями городов и районов по реализации программы благоустройства дворов.

Напомним, на это в республике еще в декабре прошлого года выделили 1,5 миллиарда рублей. Но, судя по статистике, к освоению таких денег муниципалитеты были не готовы.

На 1 июня законтрактованы только 146 миллионов рублей, на освоение чуть более 600 миллионов рублей определены подрядчики, договоры находятся на стадии заключения. Часть средств просто провисает.

Хорошо отработали подготовку к ремонту дворовых территорий города Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, а также Порецкий, Аликовский, Канашский, Козловский Комсомольский, Шемуршинский районы.

А вот провалили работу администрации Алатырского, Мариинско-Посадского, Шумерлинского районов и города Шумерли. Они заявляли объекты на обустройство и ремонт, но так и не смогли получить по ним положительное заключение и выйти на объявление аукционов.

Олег Николаев жестко отчитал руководителей этих муниципалитетов: «Вы очень любите, когда что-то не получается, кивать на республиканские власти и на федеральное правительство. Вот сейчас в этой конкретной ситуации все было в ваших руках. И теперь я требую от вас, чтобы вы лично дошли до каждого двора и объяснились с людьми. Расскажите им, почему вы не смогли сделать ту работу, которая могла бы изменить ситуацию в том или ином дворе, хотя это было возможно, деньгами вы были обеспечены для этого».

Врио Главы Чувашии предложил перенаправить средства, которые остались не законтрактованными, на поддержку личных подсобных молочных хозяйств в летний период, когда закупочная цена молока падает. Также часть средств пойдет на проектирование и реконструкцию тепловых и газораспределительных сетей.

При этом саму региональную программу благоустройства дворовых территорий руководитель региона продлил на 3 года.

«Программа будет реализовываться в ближайшие три года, и поэтому будет возможность в спокойном режиме разрабатывать проектно-сметную документацию, планировать ремонт дворов, согласовывать это с населением, ну и обеспечить плановое выполнение работ. Ведь когда большие деньги выделяются без соответствующей подготовки, без проектно-сметной документации, бывает затор. Так и получилось», — пояснил свое решение Олег Николаев и поручил главам администраций муниципалитетов не прекращать начатую работу, чтобы за три года благоустроить максимальное количество дворовых территорий Чувашии.

Кроме этого на совещании обсудили ремонт домов культуры. Врио Главы Чувашии отметил, что по этому поводу к нему поступают обращения жителей через социальные сети.

«Прошу министерство культуры Чувашии совместно с главами администраций муниципалитетов отработать по всем домам культуры, которые планировались к ремонту в этом году, посмотреть готовность. И дополнительно к этому вопросу вернемся на следующей неделе», — сказал Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики