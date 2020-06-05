Реализуя Указ Главы Чувашской Республики по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств

На совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики по вопросу использования бюджетных средств, направленных на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы под председательством врио. Главы Чувашии Олега Николаева, участие в котором в режиме видеоконференции принял глава администрации города Шумерля Валерий Шигашев, были обсуждены обозначенные темы, определены проблемные моменты и намечены сроки реализации программных пунктов.

В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики №139 от 27.10.2019 года «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» администрацией города Шумерля совместно с ООО «Чеб-проект» разработано 24 проекта благоустройства дворовых территорий. Необходимо особо отметить, что в их число вошли и наиболее отдаленные от центральной части города территории – дворы в поселке Лесной, микрорайоне «Верхний поселок» и «Камчатка». На эти цели предусмотрено 103,2 млн.рублей (республиканский бюджет — 97 млн. рублей, местный бюджет — 5,1 млн.рублей, софинансирование собственников — 1,1 млн.рублей.

На сегодняшний день все 24 проекта загружены в экспертизу, из них получено 13 положительных заключений на сумму 64 млн.рублей, остальные проекты находятся в стадии устранения замечаний.

Объявлено 5 аукционов на выполнение работ по благоустройству 13 дворовых территорий, из них по одному аукциону ведется работа по заключению контракта, 2 аукциона не состоялись в связи с отсутствием заявок и объявлены повторно. Аукционы на остальные 9 дворовых территорий будут объявлены сразу после получения положительной экспертизы сметной стоимости проекта.

В ходе обсуждения имеющихся проблемных моментов, было озвучено, что, в связи с большим объемом заявленных работ, имеется отставание в части подготовки проектной документации и получении соответствующей экспертизы, поэтому существует вероятность сокращения финансирования на реализацию Указа. Администрация держит на ежедневном контроле данный вопрос.

В части благоустройства общественных пространств, а в этом году шумерлинцы поддержали проект благоустройства площади Речнова, 8 июня планируется объявить аукцион на определение подрядчика на выполнение работ. Положительное заключение пока не получено, на сегодняшний день стоимость работ по смете составляет 18,7 млн.рублей.

Источник: gshum.cap.ru.