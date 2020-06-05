Олег Николаев отправил глав муниципалитетов объясняться с народом

«Вы очень любите, когда что-то не получается, кивать на республиканские власти и на федеральное правительство. Вот сейчас в этой конкретной ситуации все было в ваших руках. И теперь я требую от вас, чтобы вы лично дошли до каждого двора и объяснились с людьми. Расскажите им, почему вы не смогли сделать ту работу, которая могла бы изменить ситуацию в том или ином дворе, хотя это было возможно, деньгами вы были для этого обеспечены», — в таком жестком тоне врио Главы Чувашии отчитал сегодня по видеосвязи руководителей муниципалитетов за нерадивое отношение к программе благоустройства.

Напомним, что в республике еще в декабре прошлого года на обустройство дворов выделили 1,5 миллиарда рублей. Но, судя по статистике, к освоению таких денег муниципалитеты были не готовы.

На 1 июня законтрактованы только 146 миллионов рублей, еще по освоению части средств определены подрядчики, договоры находятся на стадии заключения. Часть средств просто провисает.

«Просто так держать деньги и не сделать, тем более в таких трудных условиях – это преступление. Еще хуже если мы в спешке сделаем некачественные вещи, то есть потратим деньги, в итоге получим не то, что ждет от нас население. А через год или полгода, если все это будет рушиться, как говорят в народе, асфальт весной со снегом сходит, это еще хуже. А самое главное – это впустую потраченные деньги», — отметил Олег Николаев

Хуже всех отработали подготовку к благоустройству дворов Алатырский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский районы и город Шумерля. Они заявляли объекты на обустройство и ремонт, но так и не смогли получить по ним положительные заключения и выйти на объявление аукционов.

А благоустраиваться дворы в этом году будут в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре, также в Порецком, Аликовском, Канашском, Козловском, Комсомольском, Шемуршинском районах. Власти именно этих муниципалитетов смогли подготовить все документы вовремя, определили подрядчиков и в большинстве случаев уже заключили контракты.

Врио Главы Чувашии предложил перенаправить средства, которые остались не законтрактованными, на поддержку личных подсобных молочных хозяйств в летний период, когда закупочная цена молока падает. Также часть средств направят на проектирование и реконструкцию тепловых и газораспределительных сетей.

Источник: чувашинформ.рф.