Олег Николаев нашел деньги на поддержку личных подсобных молочных хозяйств

Об этом стало известно сегодня, 5 июня, на совещании с главами администраций городов и районов Чувашии.

Там обсуждали контрактацию средств на благоустройство дворов республики. Напомним, еще в конце прошлого года в республике на это выделили 1,5 миллиарда рублей. Планировалось благоустроить 1200 дворовых территорий в 119 населенных пунктах республики. Но районные власти оказались не готовы освоить такие средства. Многие до сих пор не выбрали подрядчиков и не подписали с контракты.

Чтобы выделенные деньги не провисали, а асфальт во дворах не укладывали осенью в дожди, врио Главы Чувашии Олег Николаев предложил перенаправить часть не законтрактованных средств на поддержку личных подсобных хозяйств, производящих и сдающих молоко. Причем, руководитель региона назвал даже ориентировочную сумму — около 200 миллионов рублей.

«Однозначно принимаем решение по поддержке личных подсобных хозяйств в период так называемого «большого молока. Мы выделим деньги, чтобы поддержать людей в летний период, чтобы компенсировать низкую стоимость молока. На сегодняшний день те деньги, что выделены на благоустройство, к сожалению, не доходят до конечной цели, поэтому в принципе мы предлагаем перенаправить средства на поддержку ваших же муниципальных образований по достаточно актуальным направлениям», — пояснил свою позицию главам районов Олег Николаев.

Руководитель региона поручил министерству сельского хозяйства Чувашии уже в понедельник представить предложение, как именно будет выделяться помощь – из расчета на килограмм молока или на одну голову крупного рогатого скота, а также рассчитать конечную сумму, которую бюджет республики должен будет направить на такую помощь. Новые меры поддержки затронут 22 тысячи личных подсобных хозяйств республики.

Напомним, тему поддержки ЛПХ Олег Николаев поднял вчера во время посещения Чебоксарского городского молочного завода, который 90% молока закупает из личных подсобных хозяйств жителей Чувашии. В летний сезон цены резко падают, отчего людям приходится сдавать молоко иногда даже ниже себестоимости, чтобы не пропало. В этом году ситуация должна кардинально измениться.

Источник: чувашинформ.рф.