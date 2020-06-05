«Лесную сказку» вернут детям

5 июня в ходе рабочей поездки по детским лагерям врио Главы Чувашии посетил республиканский детский санаторий «Лесная сказка», ранее работавший в режиме обсерватора. Поскольку летняя кампания пройдет с рядом изменений, особое внимание Олег Николаев уделил полноте медицинского обеспечения детского отдыха:

«Нам важно обеспечить безопасность детей. Задача тщательно подготовиться, предусмотреть все возможные внештатные ситуации и, конечно же, принять необходимые меры по их предотвращению».

«Лесная сказка» активно готовится к летней оздоровительной кампании и в случае снятия ограничений обещает организовать заезд детей за один день. В этом году предполагается провести две смены продолжительностью 21 день каждая.

Источник: чувашинформ.рф.