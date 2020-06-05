Воспитанники детского сада № 15 «Сказка» группы «Светлячки» заняли призовые места во Всероссийском конкурсе конструирования «Техника будущего». Дети творчески и с фантазией отнеслись к своим работам, дали им интересные названия: «Летающий корабль» и «Космолёт времени» (Д. Федотов), «Лунатоход» и «Космическая полиция» (С. Панюшин), «Энергосборщик» и «Экраноход» (В. Чуйкова), «Ультропушка» (Е. Алексеев), «Фоторобот» (Д. Егоров), «Турбо машина» и «Исследовательская лаборатория» (Р. Иванов), «Погрузчик» (Р. Мидаков), «Миньоша» (В. Осинкина).

Цель конкурса — развитие склонностей и технических интересов детей, интеллектуальных способностей.

Из конструктора можно строить не только игрушки, но и собирать модели техники, которые будут использоваться в повседневной жизни. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий с использованием робототехники и конструкторов LEGO помогает воспитывать будущих инженеров с детского сада, способствовать выявлению детей, проявляющих способности в области научно-технического творчества и созданию условий для их дальнейшего развития.

Своим участием в этом конкурсе мы показываем, что детям близки современные проблемы, в том числе и экологические. Ведь именно в наших руках находится будущее хрупкой планеты, и какой она будет в дальнейшем, зависит только от нас!

Все ребята награждены красочными дипломами. Молодцы, «Светлячки»!

С. Озякова, С. Куркова, воспитатели.