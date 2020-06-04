Олег Николаев поручил разработать механизм поддержки личных подсобных молочных хозяйств

4 июня во время визита на Чебоксарский городской молочный завод врио Главы Чувашии Олег Николаев поднял вопрос закупочной стоимости молока-сырья.

В республике для переработки используется сырье местных товаропроизводителей. К примеру, Чебоксарский городской молочный завод 90% молока закупает у личных подсобных хозяйств. Цены меняются в зависимости от сезона. Летом, как правило, закупочные цены падают. В этот период личные подсобные хозяйства страдают.

Сейчас в республике поддерживают сельхозорганизации, фермерские хозяйства – им предоставляется субсидия на каждый килограмм молока. А в вот личные подсобные хозяйства такую помощь пока не получают.

«Я считаю, что справедливо будет поддержать личные подсобные хозяйства. Прежде всего, в период «большого» молока», — заявил Олег Николаев. Он поручил Минсельхозу и Минфину Чувашии разработать и представить механизм поддержки ЛПХ в ближайшие дни.

Источник: чувашинформ.рф.