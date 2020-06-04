Обучающаяся студии «Я – дизайнер» и Студия«Калинка» Центра детского творчества Шумерли – победители Всероссийского национального конкурса искусств «Виктория»

Майорова Ирина обучается в студии «Я – дизайнер» Центра детского творчества города Шумерля третий год. То, что девочка обладает творческими способностями и собственным подходом к решению поставленных педагогом задач, руководитель студии Хрыкина Татьяна Юрьевна заметила сразу и перевела ее на индивидуальноый план обучения, привлекая при этом к участию в творческих конкурсах различного уровня.

При подготовке к научно-практической конференции проектных и исследовательских работ обучающихся МБУДО «ЦДТ» «Творческий поиск», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, тема творческого проекта была определена быстро. Из рассказов бабушки Ира знала, что в годы войны многие мужчины из ее семьи воевали на фронте, а женщины работали в тылу. Всем им приходилось нелегко. Но Ирине захотелось через творчество показать, как женщины помогали приближать победу. Ведь они во время войны не только трудились в тылу, но и были медсёстрами на фронте и спасали раненых бойцов, а еще наравне с мужчинами служили в рядах Красной Армии солдатами, летчиками, снайперами. Так появилась идея сделать три куклы – «Фронтовую медсестру», «Женщину-солдата» и «Труженицу тыла».

За их основу юная мастерица взяла русскую народную куклу на основе столбца. А вся коллекция в дальнейшем получила название «Женское лицо Победы» и была отправлена для участия на два Всероссийских конкурса, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В одном из них Майорова Ирина заняла 1 место в номинации «Проявившим храбрость под огнем».

Но более значимой оценкой коллекции «Женское лицо Победы» Ирина и ее педагог считают присуждение ей звания Лауреата III степени Всероссийского национального конкурса искусств «Виктория», который был организован Международным арт-центром «Наследие» (г. Москва) и проводился при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ. На конкурс в различных номинациях было прислано около 3000 материалов, оценивали которые авторитетные деятели искусств и культуры, опытные педагоги, композиторы, заслуженные и народные артисты РФ. Итоги конкурса были размещены 2 июня на официальном сайте проекта www.viktoria-pobeda.com, теперь победительница с нетерпением ждет наградных материалов.

В этом конкурсе Лауреатом II степени стала танцевальная студия «Калинка», руководитель Н.А. Варжина, с композицией «Катюша».